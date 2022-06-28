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3 ildeki FETÖ operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonların terör örgütünün askeri mahrem ve güncel öğrenci yapılanması ile çeşitli meslek gruplarındaki FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

Sertaç Bulur   | 28.06.2022
3 ildeki FETÖ operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Eskişehir, Manisa ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda 16 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sonucunda Eskişehir, Manisa ve Çorum Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince 3 ayrı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Eskişehir'de örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen, ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen, ifade ve teşhislerde adı geçen 1 emekli binbaşı, 1 emekli astsubay, biri aktif görevde 4 uzman çavuş, 1 uzman erbaş ve eski astsubay olan 1 zabıta memuru hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edilen açıklamada, şüphelilerden 6'sının Eskişehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı kaydedildi.

Manisa ve Çorum'daki operasyonlar

Açıklamada ifade ve teşhislerde adı geçen 1 öğretmen, görevden ihraç edilmiş 1 vergi müfettişi, 1 avukat ve 4 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanması amacıyla Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 6'sının yakalandığı belirtildi.

Çorum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün "güncel öğrenci yapılanması"na yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 4 şüphelinin gözaltına alındığı, aramalarda 2 dijital materyal, 7 bin dolar ve 6 bin liranın ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 6 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve örgütün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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