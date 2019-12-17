Muş'ta 2 belediye başkanına terör gözaltısı
Muş'ta Bulanık ve Varto ilçelerinin HDP'li belediye başkanları ile iki meclis üyesi, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Muş
Muş'ta Bulanık ve Varto ilçelerinin HDP'li belediye başkanları ile iki meclis üyesi, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve meclis üyesi Eylem Saruca ile Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan ve meclis üyesi Mahmut Yalçın, gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Varto ve Bulanık belediyeleri önünde geniş güvenlik önlemi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.