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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin sosyal inceleme başlatıldığı, konunun yakından ve titizlikle takip edildiği bildirildi.

Sarp Özer  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin haberlerin ardından ivedilikle sosyal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturmanın devam ettiği hatırlatılan açıklamada, "Konu Bakanlığımız tarafından da yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Bakanlığımızca ailelere yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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