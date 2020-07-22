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Muğla'da öldürülen üniversiteli Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedilecek

Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek.

Şener Toktaş   | 22.07.2020
Muğla'da öldürülen üniversiteli Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedilecek

Bitlis

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen, Sıtkı Kocaman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesini Muğla Adli Tıp Kurumundan alan yakınları, Hizan'a hareket etti. 

İlçe sakinleri ile Gültekin'in yakınları, cenazenin defnedileceği Gayda köyündeki mezarlığa gelerek beklemeye başladı. Görevliler de mezarlık ve çevresinde hazırlık yaptı.

Gültekin'in cenazesi, ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından köye götürülerek defnedilecek.

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