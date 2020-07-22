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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Gülistan Doku açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına ilişkin, "Barajın boşaltılması yönünde bir talimat var, o yönde bir çalışma da pazartesi gününden itibaren başladı." dedi.

Yunus Okur   | 22.07.2020
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Gülistan Doku açıklaması

Tunceli

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına ilişkin, "Barajın boşaltılması yönünde bir talimat var, o yönde bir çalışma da pazartesi gününden itibaren başladı. Hedef, mümkün olduğu kadar barajın, en azından köprünün etrafındaki alanın kurutularak çalışmayı gözle de görülür bir şekilde sonuçlandırmaya gayret etmek. O sebeple teknik arkadaşlar da çalışıyorlar ama fiilen barajın boşaltılması çalışması başladı." dedi.

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