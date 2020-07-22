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Gaziantep'te FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 12 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin "TSK yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adsız Günebakan   | 22.07.2020
Gaziantep'te FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 12 gözaltı

Gaziantep

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf 3 asker ile askerlerden sorumlu 9 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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