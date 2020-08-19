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Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir   | 19.08.2020
Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris'te 62,30 kilometre derinlikte, 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Marmaris Kaymakam Vekili Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili Marmaris'te herhangi bir olumsuzluk henüz bize ulaşmadı. Herhangi bir olağan dışı durum bildirilmedi." dedi.

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