TSK İnsani Yardım Tugayı Kahramanmaraş'ta enkazdan bir kişiyi kurtardı
Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle enkaz altında kalan bir kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı tarafından kurtarıldığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta görev yapan İnsani Yardım Tugayımız, Abdullah Veli isimli bir gencimizi kurtardı. Vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
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Kahramanmaraş’ta görev yapan İnsani Yardım Tugayımız, Abdullah Veli isimli bir gencimizi kurtardı. Vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için mücadelemiz devam ediyor. #MSB #Deprem pic.twitter.com/Wbl4yZbljB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023