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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 sığınmacı kurtarıldı.

İbrahim Uzun   | 19.08.2020
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı

Aydın

Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 kişiyi alıp karaya çıkardı.

Sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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