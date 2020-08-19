Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 sığınmacı kurtarıldı.
Aydın
Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 kişiyi alıp karaya çıkardı.
Sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.