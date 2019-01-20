ANKARA
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Zeytin Dalı Harekatı şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimizi şükranla anıyoruz." ve "Afrin ve bölgesine huzur ve barış getirdik." ifadelerine yer verildi.
Zeytin Dalı Harekâtı şehitlerimizi rahmet ve minnet; gazilerimizi şükranla anıyoruz.#MSB #TSK #ZeytinDalıHarekatı #zdh pic.twitter.com/dOUQlt1SeF— Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 20 Ocak 2019
Harekata ilişkin hava ve kara operasyonlarının görüntülerinin olduğu paylaşımda, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı ve Türk askerlerinin bölgede yaptığı insani yardımlar, sağlık hizmetleri ile bölge halkının askerlere ve Türk yetkililere sevgi gösterileri de yer alıyor.
❝Zeytin Dalı Harekatı Şehitlerimizi minnetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 20 Ocak 2019
Milli Savunma Bakanlığı'ndan #ZeytinDalıHarekatı'nın birinci yılına özel video https://t.co/fUjIAF5YSZ pic.twitter.com/QyrdpaL7c3
Video, "Türk Silahlı Kuvvetleri daima hazır" ifadesiyle sona eriyor.
Muhabir: Zafer Fatih Beyaz