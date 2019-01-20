Engelli hayvanlara havuzlu ve masajlı terapi

Fotoğraf: AA/Orhan Karslı

ANKARA - ÖMER OLCAY

Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel bir veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin cerrahi klinik, masaj ünitesi, egzersiz salonu ve havuz bölümlerinde, yürüme sorunu yaşayan hayvanlara terapi yapılıyor.

Merkezde, trafik kazası sonrası felç kalan ve özel yürüteçler sayesinde yürüyen "Cesur" ile omurgasının kırılmasından dolayı arka kasları felç olan "Coni" adlı köpekler, havuz terapisiyle patilerini tekrar kullanarak hayata tutundu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Veteriner Teknikeri Yağmur Denli, 6 yıldır engelli hayvanlara yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon ağırlıklı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Egzotik hayvanların yanı sıra at ve eşek gibi kliniğe gelmesi güç olan hastalara yaşam alanlarında bakım hizmeti verdiklerini belirten Denli, "Yürüme sorunu yaşayan hayvanlara yüzme, yani hidroterapi uyguluyoruz. Onun dışında kas sistemlerinde sorun yaşanlar için su altı koşu bandı, manuel terapi, akupunktur tedavisi, masaj ve denge tekniklerimiz var. Felçli olan hayvanların kas gelişimi ve yürümesi için elektroterapi yapıyoruz." dedi.

Hayvanlara İsveç topu üzerinde egzersiz

Denli, merkezin maskotu golden cinsi 52 kilogramlık "Paşa" isimli köpek gibi obezite şikayeti bulunan hayvanlara da koşu bandı yardımıyla yürüme egzersizi terapisi uyguladıklarını kaydetti.

Bel fıtığı probleminin hayvanlarda da görüldüğüne dikkati çeken Denli, "Bunun tedavisi için hidroterapi uyguluyoruz. Ayrıca insanlarda kullandığımız plates topları gibi olan İsveç topu üzerinde hastalara egzersizler yaptırarak kilo kontrollerini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezde böbrek hastalığından dolayı İran cinsi "Fıstık" isimli kediye serum tedavisi uygulayan Denli, sözlerine şöyle devam etti:

"Yatışı olması gereken bütün hastaları burada barındırıyoruz. Mesela serum tedavisi alan birçok hayvanın yatışını yaparak tedavilerine devam ediyoruz. Ortopedi cerrahisi ile yumuşak doku cerrahisi tedavilerini alanların da yatışı yapılabiliyor. Özellikle böbrek ve karaciğer yetmezliği olan bütün kedi ve köpeklerin tedavileri yatılı yapılıyor. Cerrahi olarak kısırlaştırma da çok yaygın yaptığımız operasyonlar arasında."

"Engelli hayvanlarla empati yapalım"

Hayvanı sahiplenmeden önce bilinçlenmenin önemine işaret eden Denli, engelli hayvanlara şans verilmesini istedi.

Denli, "Engelleri kaldırmak için onlara asıl engelleri bizler koymayalım. Hemen pes etmemek lazım. Empati yapalım. Yürüyemeseydiniz, bir adım atma şansınız olsaydı ve elinizden alınsaydı ne hissederdiniz? Hayvanların atacağı bir adım olmak bence dünyanın en güzel duygusu."

"Engelli hayvanlara her zaman öncelik verilmeli"

"Danny" isimli köpeğini merkeze tedaviye getiren Burcu Demirci ise hastasının, haftada 2 gün farklı terapiler aldığını söyledi.

Skolyoz (omurga eğriliği) bulunan köpeğine ömür boyu fizik tedavi uygulanacağını ifade eden Demirci, şunları kaydetti:

"Engelli hayvanlara her zaman öncelik verilmeli. Sonuçta onlar asla kendilerini dışarıda idame ettiremez. Nasıl insanlar fizik tedavi alıyorsa ve bununla bir şekilde iyileşiyorsa aynı şey hayvanlar için de geçerli. Bizim ağzımız dilimiz var, konuşabiliyoruz, isteklerimizi dile getirebiliyoruz ama aynı şeyler hayvanlar için geçerli değil. Bunları görüp onlara el atmamız gerekiyor."