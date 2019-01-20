Yörük Teyze'den Zeytin Dalı Harekatı anısına kurban

Hatay'da yaşayan ve "Yörük Teyze" adıyla anılmaya başlayan Döndü Deveci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesinde başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılı anısına kurban kesti.

anasayfa > Türkiye 20.01.2019

Yörük Teyze'den Zeytin Dalı Harekatı anısına kurban
Fotoğraf: AA/Hilmi Tunahan Karakaya

HATAY 

Geçen yıl da Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için kurban kesen Döndü Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerleri kendi çocuklarından ayırmadığını söyledi.

Harekat sürecinde duygu dolu anlar yaşadığını belirten Deveci, ''Bugün Zeytin Dalı Harekatının birinci yılı. Geçen yıl bu zamanlarda sınıra gelen askerlerimizin yanına gittiğimi hatırladım. Bugün sabah da kalktığımda duygulandım, ağladım." dedi.

Deveci, başarıyla harekatı tamamlayan askerler için her gün dua ettiğini belirterek, kestiği kurbanın etlerini de Akbez Jandarma Karakoluna teslim edeceğini sözlerine ekledi.  

Muhabir: Hilmi Tunahan Karakaya

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