Pençe-2 Harekatı'nda çok sayıda roketatar ve uçaksavar mühimmatı bulundu
Pençe-2 Harekatı kapsamında toprağın altına gömülü çok sayıda roketatar ve uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.
Ankara
Pençe-2 Harekatı kapsamında toprağın altına gömülü halde çok sayıda roketatar ve uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-2 Harekatı kapsamında, toprak altına gömülü şekilde 9 RPG-8 Anti-Tank Roketatar Mühimmatı, 19 RPG-8 Roketatar Sevk fişeği, 200 Doçka uçaksavar mühimmatı (14,5 mm) ile 720 Doçka mühimmatının (12,7 mm) ele geçirildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.