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MSB'den 'Nobel' tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı, Miloseviç'in destekçisi yazar Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerlerin ayaklar altına alındığını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 10.12.2019
MSB'den 'Nobel' tepkisi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter adresinden yapılan açıklamada, Handke'ye ödül verilmesine tepki gösterildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vicdan sahibi tüm tarafların tepkilerine rağmen, masum Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç’in destekçisi Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle başta 'barış' olmak üzere tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır. Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz."

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