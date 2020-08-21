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MSB'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, teşekkür mesajı yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 21.08.2020
MSB'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi paylaşımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), sosyal medya hesaplarından, "Müjdeler olsun" mesajıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 320 milyar metreküplük doğal gazın keşfinde emeği geçen, fedakarca ve kahramanca çalışan herkesi yürekten kutluyoruz."

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