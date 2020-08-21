Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Antalya
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 helikopter, çok sayıda orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Nedeni tespit edilmeye çalışılan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.