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Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ali Ballı   | 21.08.2020
Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 helikopter, çok sayıda orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Nedeni tespit edilmeye çalışılan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

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