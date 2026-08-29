Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemiyle "İstanbul Boğaz Geçişi" ve 30 gemiyle 30 liman ziyareti yapılacağını bildirdi.

Deniz Kuvvetleri, 30 Ağustos'ta "İstanbul Boğaz Geçişi" ve 30 gemiyle 30 liman ziyareti yapacak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemiyle "İstanbul Boğaz Geçişi" ve 30 gemiyle 30 liman ziyareti yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "30 Ağustos 2026 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edilecek. Ayrıca 30 gemi ile 30 liman ziyareti icra edilecek ve gemilerimiz 10.00-17.00 saatlerinde halkımızın ziyaretine açılacak. Bu büyük gurura ortak olmak üzere tüm halkımızı gemilerimize bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, hangi gemilerin hangi limanları ziyaret edeceğine ilişkin görsel de yer aldı.

Buna göre ziyaret gerçekleştirecek 30 gemi ile limanlar şöyle:

"TCG Türkeli - Sürmene, TCG Yıldırım - Trabzon, TCG Kilimli - Sinop, TCG Preveze - Karadeniz Ereğli, TCG Oruçreis - Dolmabahçe, TCG Akçakoca - İğneada, TCG Doğan - İzmit, TCG Tuzla - Yalova, TCG Enez - Tekirdağ, TCG Ayvalık - Erdek, TCG Gurbet - Çanakkale, TCG Karabiga - Gökçeada, TCG Poyraz - Bozcaada, TCG Rüzgar - Foça, TCG Mızrak - İzmir, TCG Karşıyaka - İzmir/Karşıyaka, TCG Kalkan - Çeşme, TCG Yıldız - Kuşadası, TCG Kaş - Didim, TCG Zıpkın - Bodrum, TCG Bora - Marmaris, TCG Çanakkale - Fethiye, TCG Köyceğiz - Kaş, TCG Gür - Antalya, TCG Gaziantep - Alanya, TCG Bafra - Mersin, TCG İmbat - Anamur, TCG Kdz. Ereğli - Girne, TCG Meltem - Gazimağusa ve TCG Karpaz - İskenderun."

Saat 09.30 ile 11.30 arasında 15 gemiyle gerçekleştirilecek İstanbul Boğaz geçişi kapsamında ise gemilerin 09.30'da Rumeli Feneri, 10.49'da Beşiktaş ve 11.06'da Kız Kulesi güzergahında seyir halinde olması planlanıyor.