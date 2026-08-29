Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Orta Doğu'daki gelişmeler bu hafta varlık fiyatlarını etkilemeye devam etti. ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırım kararlarının yanı sıra, savaş sırasında bölgeden tahliye edilen diplomatlarını Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine geri göndermeye hazırlandığına yönelik haber akışı, jeopolitik risklerin bir ölçüde dengelenmesini sağladı.

ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceği beklentileri ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in açıkladığı İran'a karşı "ekonomik dışlama" operasyonuna ilişkin net bir tarih vermemesi yatırımcıların daha çok olumlu gelişmelere odaklanma eğilimini destekledi.

Jeopolitik gelişmeler, ABD'deki makroekonomik veriler ve çip şirketi Nvidia'nın bilançosunun öne çıktığı yoğun hafta, Fed Başkanı Kevin Warsh'un cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı açıklamalarla tamamlandı.

Bu sempozyumda Fed Başkanı olarak ilk kez konuşan Warsh, enflasyonu önceliklendiren mesajlar vererek para politikasında şahin kanada yakın bir duruş sergiledi. Warsh, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefinin esnetilemez sabit bir ilke olduğunu belirterek, mevcut finansal koşulların henüz yeterince sıkılaşmadığını söyledi.

Warsh'un söz konusu açıklamalarının ardından piyasalarda Fed'in gelecek dönemde olası şahin adımlarına yönelik tahminler güçlendi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağı ihtimalleri yüzde 35'ten yüzde 60'a yükselirken, aralık ayında ilave bir faiz artışı yapabileceği beklentileri de öne çıkmaya başladı.

Fed'in enflasyonun seyri açısından yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerini aşması, fiyatlar genel düzeyindeki yukarı yönlü hareketin gelecek dönemde de sürebileceğine ilişkin soru işaretlerinin artmasına neden oldu.

Bu hafta Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, enflasyonun inatçı ve katı bir seyir izlediğini söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon konusunda artık harekete geçme zamanının geldiğini vurgulayarak, "Enflasyon hedefimizin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa onu tekrar düşürmemiz o kadar zorlaşacak ve bireyler ile işletmelerin yaşayacağı sıkıntılar da o kadar artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Warsh'un değerlendirmelerine genel olarak katıldığını ve enflasyonu temel sorun olarak gördüğünü belirtti.

ABD'de enflasyon konusunda ileriye dönük soru işaretlerinin varlığını koruması, dolara olan talebi desteklerken tahvil faizlerinde yeniden satış baskısının oluşmasına neden oldu. ABD tahvilleri içinde politika faizine en çok duyarlı olan 2 yıllık tahvil faizi, Warsh'un açıklamalarının ardından Fed'e yönelik güç kazanan şahin beklentilerle cuma günü yaklaşık 10 baz puan artarak yüzde 4,35 seviyesine yükseldi.

Analistler, gelecek hafta ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyleyerek iş gücü piyasasına ışık tutacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği konusunda uyardı.

Öte yandan enerji tedariki açısından kritik olan Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği hızlandırabilecek gelişmeler yakından izlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelerde, iki ülkenin Boğaz'dan elde edilecek gelirlerden payları da dahil olmak üzere bazı konularda mutabakata vardığını ve Boğaz'ın açılmasının ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı olduğunu söyledi. Bu gelişme boğazın açılabileceğine dair beklentileri artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu savunarak İran'la savaşın "çok yakında" sona ereceğini belirtti.

Bu gelişmelerle, haftalık bazda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,72'de seyrederken, dolar endeksi de yüzde 0,9 artarak 99,7 seviyesine çıktı.

Fed'in olası "şahin" adımlarına ilişkin artan öngörülerle güçlenen dolar ve yüksek seyreden tahvil faizleriyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı haftayı yüzde 3,2 düşüşle 4 bin 455 dolarda tamamladı. Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin artabileceği umutlarıyla ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı da haftalık bazda yüzde 4,7 düşüşle 88,3 dolara indi.

New York borsası pozitif seyretti

ABD'de pay piyasaları geçen hafta pozitif seyretti. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 0,49, Nasdaq endeksi yüzde 0,85 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,53 yükseldi.

Makroekonomik verilere göre ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 ile tahminlere paralel büyüdü.

Kurumsal tarafta ise ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 106 artışla 96,2 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 126 artarak 59,7 milyar dolara yükseldi.

Nvidia'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın ürettiği tokenların artık verimli ve karlı bir yapıya büründüğüne dikkati çekerek, "Günümüzde işlem gücü, gelir anlamına geliyor. Üstelik talep giderek hızlanıyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta pazartesi günü Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı inşaat harcamaları, S&P Global ile ISM'nin imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, çarşamba ADP istihdam raporu, imalat sanayi yeni siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, perşembe dış ticaret dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, S&P Global hizmet sektörü PMI, cuma tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.

Avrupa'da enflasyon verileri piyasaların odağında

Avrupa tarafında enerji maliyetlerindeki nispeten azalma ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz patikasına yönelik tahminler bu hafta bölge piyasalarının yönü üzerinde etkili oldu. Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, gelecek hafta Avro Bölgesi'nde enflasyon verisi yatırımcıların odağında olacak.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası toplantı tutanakları, enflasyon düşmezse bankanın yakın zamanda yeni bir faiz artırımına gitmeye hazırlandığını ortaya koydu. ECB Üyesi Isabel Schnabel, faiz oranlarının daha yüksek seviyelerde olması gerektiğini söyledi.

Piyasalarda ECB'nin gelecek ay faiz artırımına gideceği fiyatlanırken, 2027 Mart dönemine kadar ikinci bir faiz artırımı yapabileceğine yönelik öngörüler de öne çıkıyor.

Diğer taraftan Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine göre, temmuzda eksi 2,8 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ağustosta 9,6 puana çıktı. Böylece endeks, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Bölgede açıklanan verilere göre Almanya'da, 2. çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 1 yükselerek beklentilerin üzerinde arttı. Bu veri, Almanya’nın Orta Doğu kaynaklı enerji şokunu beklentilerden daha iyi yönettiğini gösterdi.

ABD ve İran arasındaki gerginlikten kaynaklanan tedarik sıkıntılarına karşın ülkede fabrika üretimi ve ihracat son aylarda artış gösterdi. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan Almanya İş Ortamı Güven Endeksi, ağustosta beklentileri aşarak 88,8 puana yükseldi ve üst üste 4. ayında da artış kaydetti.

Bu gelişmelerle haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,66 yükselirken Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 düştü.

31 Ağustos ile başlayacak haftada pazartesi Almanya'da enflasyon, salı Avro Bölgesi'nde enflasyon, işsizlik oranı, S&P Global imalat sanayi PMI, İngiltere'de imalat sanayi PMI, perşembe Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, Almanya, İngiltere ve Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI, cuma Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Almanya'da imalat sanayi yeni siparişler verileri açıklanacak.

Pazartesi günü İngiltere'de tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

Asya tarafında PMI verileri takip edilecek

Çip şirketi Nvidia'nın güçlü bilançosu Asya borsalarında risk iştahını desteklerken, enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden veriler ise piyasalardaki iyimserliği sınırladı. Bu doğrultuda bölge piyasaları bu hafta karışık bir seyir izledi.

Gelecek hafta ise bölge genelinde sektörel PMI verileri yakından izlenecek.

Bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da enflasyon hızlanma işaretleri verdi. Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ağustos ayında Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,9 artarak önceki ayki veriye göre hızlandı. Ayrıca taze gıda ve enerji hariç Tokyo çekirdek TÜFE de ağustosta yüzde 2 arttı. Temmuzdaki artış yüzde 1,8 seviyesindeydi.

Öte yandan Çin'in önde gelen e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba'nın, yapay zeka alanındaki yatırımlarını finanse etmek için 10,2 milyar dolar tutarında hisse satışı yapmayı planladığına yönelik haber akışı ile Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung Electronics'in, bu yıl hissedarlara 90 ila 110 trilyon vonluk (yaklaşık 65 ila 80 milyar dolar) kaynak aktarılacağını duyurması teknoloji hisselerindeki risk iştahını baskıladı.

Söz konusu gelişmelerle, haftalık bazda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,79, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,63 gerilerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,59 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,20 yükseldi.

Pazartesi günü Japonya’da sanayi üretimi, Çin’de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, salı Çin’de imalat sanayi PMI, perşembe Çin’de hizmet sektörü PMI, büyüme, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve perakende satışlar, Japonya’da dış ticaret dengesi ve Çin’de faiz kararı, cuma günü ise Japonya’da enflasyon verileri takip edilecek.

Yurt içinde enflasyon ve büyüme verileri piyasaların odağına yerleşti

Yurt içinde ise geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,87 yükselişle 14.641,56 puandan kapandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), geçen pazar, 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlama kararı alması yurt içindeki alıcılı seyri destekledi.

Yurt içinde gelecek hafta büyüme ve enflasyon verileri açıklanacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH), ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,80 artacağını tahmin etti.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalabileceği beklentileri ve yurt içinde likidite yönetimine ilişkin atılan adımların etkisiyle 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL de haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 48,2380'den tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi büyüme, işsizlik oranı, salı imalat sanayi PMI, perşembe enflasyon, cuma TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu verileri takip edilecek.