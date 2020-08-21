Bakanlardan, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için tebrik mesajları
Bakanlar, sosyal medya hesaplarından Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi nedeniyle birer tebrik mesajı yayımladı.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesaplarından Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi nedeniyle birer tebrik mesajı yayımladı.
Fatih ile Türkiye Çağı'nın kapısı açılıyor.#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/ffEzHQyv14— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) August 21, 2020
Abdulhamit Gül, Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin doğal gaz keşfi üzerine Twitter hesabından, "Fatih ile Türkiye Çağı'nın kapısı açılıyor. Müjdeler olsun." paylaşımı yaptı.
“Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.” @RTErdogan#MilliEnerji’de yeni bir dönem açıldı; ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 21, 2020
#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/OyUw7dIYGH
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." sözünü paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "Milli enerjide yeni bir dönem açıldı, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Müjdeler olsun." ifadesini kullandı.
Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir şahlanışa şahit olduk. Şanlı devletimizin yükselişi daha nice müjdelerle ilanihaye sürecek.— Murat KURUM (@murat_kurum) August 21, 2020
Bu uzun maratonda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize durmak yok… #MüjdelerOlsun@RTErdogan pic.twitter.com/TwTpDI4kAd
"Yeni bir şahlanışa şahit olduk"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir şahlanışa şahit olduk. Şanlı devletimizin yükselişi, daha nice müjdelerle ilanihaye sürecek. Bu uzun maratonda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize durmak yok." değerlendirmesini yaptı.
Elhamdülillah...#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/tzbRhTyqPN— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 21, 2020
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih gemisini selamladığı fotoğrafı paylaşarak "Elhamdülillah" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde yeni bir döneme şahitlik etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 21, 2020
Müreffeh yarınlar, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda Sakarya Gaz Sahası’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.#MüjdelerOlsun 🇹🇷 pic.twitter.com/5lB3WCWA0X
"Gururlandık"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Twitter hesabından yayınladığı tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir döneme şahitlik etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Müreffeh yarınlar, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda Sakarya Gaz Sahası'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da doğal gaz rezervi bulunmasını kutladı.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arama faaliyetleri yürüten Fatih gemimizin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervinin müjdesiyle gururlandık. Bu keşfin, ülkemizin müreffeh yarınlarına değer katmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/yVd97B5zcz— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 21, 2020
Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arama faaliyetleri yürüten Fatih gemimizin Karadeniz'de bulduğu doğal gaz rezervinin müjdesiyle gururlandık. Bu keşfin, ülkemizin müreffeh yarınlarına değer katmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan: "Her Arayan Bulamayabilir ama Bulanlar Arayanlardır."#Fatih sondaj gemimizin Karadeniz’de keşfettiği,ülkemize gelir getirecek,iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun. #MüjdelerOlsun— Ruhsar Pekcan (@pekcan) August 21, 2020
🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/vKox7X4Nss
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamayabilir ama bulanlar arayanlardır." sözlerini anımsatan Pekcan, şunları kaydetti:
"Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun."
"Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır."— Mustafa Varank (@varank) August 21, 2020
Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı.
Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğalgaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak. #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/K3G5xvtVjk
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı. Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğal gaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı. Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğal gaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak."
Ülkemizi doğalgazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 21, 2020
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan liderliğinde;
rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet Büyük ve Güçlü Türkiye 🇹🇷#MüjdelerOlsun https://t.co/15PJUQGP31
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküple ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin bulunmasına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.
Bakan Pakdemirli, "Ülkemizi doğal gazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet büyük ve güçlü Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın verdiği müjdeli haber ile ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtularak dünyada daha iyi noktalara ulaşacak. Bulunan doğal gaz kaynağı bütünsel kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyişimizi hızlandıracak. #MüjdelerOlsun 🇹🇷 pic.twitter.com/pw0ZXcVyMo— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) August 21, 2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Paylaşımında, bulunan doğal gaz kaynağının Türkiye'nin bütünsel kalkınma hedeflerine doğru ilerleyişini hızlandıracağına vurgu yapan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber ile ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtularak dünyada daha iyi noktalara ulaşacak. Bulunan doğal gaz kaynağı bütünsel kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyişimizi hızlandıracak."
Cumhurbaşkanımız, Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz’de 320 Milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 21, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesi verdiğini anımsattı.
Koca, "Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.