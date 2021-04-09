Euro
9.72
Dolar
8.16
BIST 100
1,393.24
Altın
1,743.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB'den Bakan Akar'ın İngiltere ziyaretine ilişkin açıklama

Bakan Akar'ın İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın davetlisi olarak gerçekleştirdiği ziyarette, NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel birçok konuda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Barış Gündoğan   | 09.04.2021
MSB'den Bakan Akar'ın İngiltere ziyaretine ilişkin açıklama

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7-9 Nisan 2021'de İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın davetlisi olarak Londra’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Ziyaret sırasında, görüşmelerin yanı sıra Prince of Wales uçak gemisi ve özel kuvvetler ziyaret edilerek, imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi alındığı vurgulandı.

Ziyarette başta NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel birçok konuda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilirken, "Her iki bakan, birçok konuda ortak ve benzer görüşlerin paylaşıldığını teyit etmiş, müşterek çalışmaların ikili ve NATO hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması bakımından faydalı olacağı konusunda mutabık kalmıştır. Ayrıca savunma sanayii iş birliğini artırmak için yapılabilecek çalışmalar değerlendirilmiştir." bilgisi verildi.

Görüşmelerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin Birleşik Krallık’ın bazı adımlar attığı, ancak daha fazlasının beklendiği ifade edildiği, Birleşik Krallık’ın FETÖ terör örgütünün halen aktif olduğu ülkelerden biri olduğu dikkati çekilerek, FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye destek sağlanması ve somut adımlar atılması gerektiğinin vurgulandığı bildirildi.

Akar'ın İngiltere ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan çeşitli silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda sıkı iş birliklerinin olduğunu ve bazı kısıtlamaların kaldırılmasının bu iş birliğine daha fazla katkı sağlayacağını hatırlattığı da kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer-BioNTech, ABD'de 12-15 yaş aralığına aşı için acil kullanım başvurusu yaptı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bakan Koca: Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da
Kovid-19'dan 35 bin 786 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 253 kişi yaşamını yitirdi
Kazakistan’ın Kovid-19 aşısı Türkiye’de şişelenecek

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden'dan Prens Philip için taziye mesajı

ABD Başkanı Biden'dan Prens Philip için taziye mesajı

MSB'den Bakan Akar'ın İngiltere ziyaretine ilişkin açıklama

İngiltere: Türkiye Akdeniz ve Karadeniz’de güvenliğin sürdürülmesinde önemli ortak

İngiltere’de Kovid-19 aşısının 10 binin üstünde can kaybını önlediği tahmin ediliyor

İngiltere’de Kovid-19 aşısının 10 binin üstünde can kaybını önlediği tahmin ediliyor

Venezuela, Kovid-19 aşısı almak için ABD ve İngiltere'den dondurduğu hesaplarının açılmasını istedi

Venezuela, Kovid-19 aşısı almak için ABD ve İngiltere'den dondurduğu hesaplarının açılmasını istedi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'ye ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'ye ziyarette bulundu