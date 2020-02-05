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MSB: TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçağın, arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için görevlendirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 05.02.2020
MSB: TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir uçağın, arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek 75 kişilik AFAD ve jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildiği kaydedildi.

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