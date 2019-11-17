MSB: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabındaki paylaşımında, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargah ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar verdiği belirtildi.
Fırat’ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargâh ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar veren terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn’a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzii yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rgBiDal0NC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2019
Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.