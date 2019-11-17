AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Avrupa'nın 2'nci büyük gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebildiklerini açıkladı.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından, deprem gözlem istasyonu sayısıyla ilgili paylaşımda bulundu.
AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı!— AFAD (@AFADBaskanlik) November 17, 2019
Avrupa’nın 2. büyük deprem gözlem ağı ile depremleri daha hassas ölçebiliyoruz. pic.twitter.com/HKVvUEdhAt
Deprem gözlem istasyonu sayısının 1100'e ulaştığı belirtilen paylaşımda, "Avrupa'nın 2'nci büyük deprem gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebiliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.