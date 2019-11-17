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AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Avrupa'nın 2'nci büyük gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebildiklerini açıkladı.

Muhammed Boztepe   | 17.11.2019
AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından, deprem gözlem istasyonu sayısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Deprem gözlem istasyonu sayısının 1100'e ulaştığı belirtilen paylaşımda, "Avrupa'nın 2'nci büyük deprem gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebiliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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