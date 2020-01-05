MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu." denildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 teröristin Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu. pic.twitter.com/7y90rmvfzF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2020
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtilerek, "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.