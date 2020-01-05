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MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu." denildi.

Enes Kaplan   | 05.01.2020
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 teröristin Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtilerek, "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi. 

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