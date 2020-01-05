Meteorolojiden 3 il için kuvvetli kar uyarısı

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Meteorolojiden Konya, Karaman ve Niğde için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya, Karaman ve Niğde'de kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Havva Dereağzı   | 05.01.2020
Meteorolojiden Konya, Karaman ve Niğde için kuvvetli kar uyarısı

Konya

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyinde beklenen kar yağışının, Konya, Karaman ve Niğde'nin güney kesimlerinde salı günü gece saatlerine kadar kuvvetli olacağı belirtildi.

Karın, bölgenin yüksek kesimlerinde salı günü gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, başta Alacabel ile Sertavul Geçidi olmak üzere kara yollarında görülebilecek buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Öte yandan bölgede pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarların güneyli yönlerden kuvvetli, Konya, Karaman ve Niğde’de ise yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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