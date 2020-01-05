Meteorolojiden 3 il için kuvvetli kar uyarısı

Meteorolojiden Konya, Karaman ve Niğde için kuvvetli kar uyarısı
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya, Karaman ve Niğde'de kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.
Konya
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyinde beklenen kar yağışının, Konya, Karaman ve Niğde'nin güney kesimlerinde salı günü gece saatlerine kadar kuvvetli olacağı belirtildi.
Karın, bölgenin yüksek kesimlerinde salı günü gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, başta Alacabel ile Sertavul Geçidi olmak üzere kara yollarında görülebilecek buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Öte yandan bölgede pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarların güneyli yönlerden kuvvetli, Konya, Karaman ve Niğde’de ise yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.