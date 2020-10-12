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Türkiye

MSB: Hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari ve Van hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmiyor.

Muhammed Boztepe   | 12.10.2020
MSB: Hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmiyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Van hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmediğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdüren hudut kartallarımız, Hakkari ve Van hudut hatlarında kaçakçılara geçit vermedi. Her iki bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 av tüfeği, 50 pompalı tüfek, 37 bin 750 fişek, 49 kurusıkı tabanca ve 14 bin 630 paket sigara ele geçirildi."

Açıklamada, ele geçirilenlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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