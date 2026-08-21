TEKNOFEST Mavi Vatan, üniversitelerde eğitim gören gençlerin mühendislik bilgi ve birikimlerini gerçek projelere dönüştürmelerine imkan sunarken geliştirdikleri yenilikçi su altı araçlarıyla savunma sanayisine nitelikli insan kaynağı kazandırıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan, savunma sanayisine genç yetenekler kazandırıyor TEKNOFEST Mavi Vatan, üniversitelerde eğitim gören gençlerin mühendislik bilgi ve birikimlerini gerçek projelere dönüştürmelerine imkan sunarken geliştirdikleri yenilikçi su altı araçlarıyla savunma sanayisine nitelikli insan kaynağı kazandırıyor.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine genç mühendis adayları da geliştirdikleri yenilikçi projelerle katkı sunarken TEKNOFEST Mavi Vatan'da finale kalan öğrenciler, su altında otonom görevler gerçekleştirebilen araçlarıyla hem mühendislik tecrübelerini geliştiriyor hem de savunma sanayisine hazırlanıyor.

Doğuş Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Yusuf Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 kişilik ekipleriyle su altı roket aracı geliştirdiklerini ve yarışmada son 16 takım arasına kaldıklarını söyledi.

Akça, yarışmayı geçen yıl alanda görev yaptığı sırada gördüğünü ve projeden etkilenerek ekip arkadaşlarıyla katılmaya karar verdiklerini belirterek "Dedim 'bunu yapalım' ve sonra gelip yaptık." ifadelerini kullandı.

Geliştirdikleri aracın roketi istenilen konuma otonom şekilde taşıdığını anlatan Akça, ürünün farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulduğunu, üretim aşamasındaki alet ve çizimlerin ise kendilerine ait olduğunu kaydetti.

"Burada bulunmaktan mutluyuz"

Akça, projeyi hayata geçirirken üniversitelerinden ve TEKNOFEST'ten destek aldıklarını dile getirerek yarışmayla tecrübe kazandıklarını söyledi.

Yarışmanın kendilerine yön gösterdiğini aktaran Akça, şöyle konuştu:

"Bizim zaten bir şey yapasımız var. Bize de ne yapacağımızı gösterdi TEKNOFEST. Biz de onu o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yarışma esnasında projeyi geliştirmek çok zordu ama her anında çok keyif aldık arkadaşlarımızla beraber. Burada bulunmaktan da çok mutluyuz. Açıkçası ülkemize faydalı bir iş yapıyor olduğumuzu hissettiğimiz zaman bu beni çok tatmin ediyor. Gerçekten faydalı bir iş yaptığımızı hissediyoruz."

Akça, yarışmada son 16 takım içerisinde yer aldıklarını, gerekli kontrollerin ardından su altında gerçekleştirilecek görevlerde performanslarını ortaya koyarak sıralamaya girmeyi hedeflediklerini söyledi

"Mühendislik alanına geçiş anlamında çok büyük önem taşıyor"

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Muhammet Efe Bağdigen de 11 kişilik Roket takımının kaptanlığını yaptığını ve su altı torpidosu geliştirdiklerini anlattı.

Havacılık ve uzay mühendisliği ağırlıklı bir ekip olduklarını belirten Bağdigen, yazılım, bilgisayar, elektrik ve elektronik bölümlerinden öğrencilerin ekipte yer aldığını ifade etti.

Bağdigen, yarışmada son 16 takım arasına kaldıklarını ve montaj aşamasında olduklarını aktararak gerekli etiketleri aldıktan sonra araçlarını suya indirmeye hak kazanacaklarını söyledi.

İki görevi tamamlayarak dereceye girmeyi hedeflediklerini dile getiren Bağdigen, TEKNOFEST'te bulunmanın kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Bağdigen, "Kendi tasarladığımız fikirle ürettiğimiz bir projeyi böyle bir ürüne dönüştürmek bizim için mühendislik alanına geçiş anlamında çok büyük önem taşıyor. Bununla birlikte bir nevi iş ortamını deneyimlemiş oluyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişiminin son yıllarda arttığını ifade eden Bağdigen, TEKNOFEST'in sunduğu imkanlarla gençlerin de ülkeye katkı sağlamasına fırsat oluşturduğunu kaydetti.

"Türk gencinin başarabildiğini gösteriyoruz"

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi ve takım kaptanı 23 yaşındaki Furkan Alper ise 7 kişilik ekiple yarışmaya katıldıklarını söyledi.

Ekip arkadaşlarının elektrik-elektronik ve yazılım mühendisliği gibi bölümlerde eğitim gördüğünü belirten Alper, aldıkları eğitimi pratiğe dökmek amacıyla su altı roketi geliştirdiklerini anlattı.

Alper, araçlarının otonom olarak gerçekleştireceği iki görev bulunduğunu belirterek "Birinci görev olarak 50 metre düz gidecek, U dönüşü yapıp tekrar geri dönecek. İkinci görevde su altına dalıp belirli bir açıyla yukarı çıkarak içindeki model roketi fırlatacak." dedi.

Bir yıldır proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Alper, finale kalmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ve yarışmadan dereceyle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

TEKNOFEST'in kendilerine sunduğu en büyük katkının motivasyon olduğunu ifade eden Alper, "Türk gencinin başarabildiğini gösteriyoruz. Burada mühendislerimizin yaptığı gemiler olsun, İHA’lar, SİHA’ları görerek aslında biz de burada gençlere değer verildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Alper, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişiminin kendilerine gelecek açısından umut verdiğini belirterek, genç mühendisler olarak mezuniyet sonrasında bu alanda iyi yerlere geleceklerine inandıklarını kaydetti.