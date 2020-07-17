MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.
Ankara
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildiği, virüs bulaşan personelle temas edenlerin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, gözetim altına alınan yükümlülerde, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.