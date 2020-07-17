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KKTC'de şehit olan askerin ailesine acı haber verildi

KKTC'de vatani görevini yaparken ayağının kayması sonucu düşerek şehit olan Piyade Er Mutlu Kartiz'in (23) Muğla'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Durmuş Genç   | 17.07.2020
KKTC'de şehit olan askerin ailesine acı haber verildi Fotoğraf: Durmuş Genç / AA

Muğla

Şehidin Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evine gelen Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Turan Akarsu ve İlçe Müftüsü Mustafa Aydın ve beraberindeki sağlık ekipleri, acı haberi annesi Türkan, babası Hasan ile eşine verdi.

Kartiz'in ailesinin evine Türk bayrağı asıldı, başsağlığı dilekleri iletildi.

Şehit Kartiz'in terhisine 50 gün kaldığı, 2 yıl önce evlendiği öğrenildi.

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