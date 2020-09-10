MSB: Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığından, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı.
MSB'den yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin başarıyla devam ettiği belirtildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/Fmmc1HETBk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2020
Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğraflar paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.