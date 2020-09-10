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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu soruları yanıtlıyor
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam düşmanı ırkçı grupların Avrupa'da Müslümanları hedef alan saldırıları kaygı verici

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadığını belirterek, İslam düşmanı ırkçı grupların Avrupa'nın farklı şehirlerinde Müslümanları hedef alan saldırılarının kaygı verici olduğunu kaydetti.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 10.09.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam düşmanı ırkçı grupların Avrupa'da Müslümanları hedef alan saldırıları kaygı verici

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadığını belirterek, "İslam düşmanı ırkçı grupların Avrupa'nın farklı şehirlerinde Müslümanları hedef alan saldırılarına devam etmesi kaygı verici bir durumdur." ifadesini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından yüce kitap Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırları şiddetle kınadığını vurguladı.

Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"İslam düşmanı ırkçı grupların Avrupa'nın farklı şehirlerinde Müslümanları hedef alan saldırılarına devam etmesi kaygı verici bir durumdur. Tüm insanlığı tehdit eden bu hastalıklı zihniyete sahip yapıların faaliyetlerine bir an önce son verilmesini bekliyor, uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum."


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