Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Er, "Milli tavuk ırklarımızı bahçelerden salonlara taşıdık. Süs tavukçuluğunda otorite olan Avrupa ülkeleri Türk tavuklarıyla ilgilenmeye başladı." dedi.

Fotoğraf: AA/Süleyman Elçin

ANTALYA - Süleyman Elçin

Dünyada her geçen gün ilginin arttığı süs tavukçuluğu sektöründe Türkiye, 6 milli ırkıyla uluslararası arenadaki yarışma ve gösterilerde yer alıyor.

Süs tavukları, rengarenk tüyleri, birbirinden farklı ibikleri, değişik göz renkleri ve minik gövdeli sevimli halleriyle meraklılarını ve çocukları adeta büyülüyor.

Dünyada önemli bir ekonomik sektör haline gelen süs tavuğu yetiştiriciliği, Türkiye'de de ilgi görmeye başladı. Yaklaşık 40 derneğin bünyesinde buluştuğu Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu, 6 milli ırkı dünyada tanıtıyor.

"Süs hayvanlarında Avrupa Birliğine girdik"

Federasyon Başkanı Mehmet Er, AA muhabirine, Türkiye'deki süs tavuğu yetiştiricilerini bir araya getirdiklerini, daha önce İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirdikleri Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi'ni bu yıl Antalya'da düzenlediklerini söyledi.

Bu gösteri sayesinde süs tavuklarına olan ilginin arttığını, gösterilere 100 farklı ırktan tavuğun katıldığını anlatan Er, bütün kanatlıları çok sevdiklerini ancak en fazla önemi milli ırklara verdiklerini dile getirdi.

Milli ırkları tanıtmak için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen organizasyonlarda stantlar açtıklarını vurgulayan Er, "Sultan, Hacıkadı Gerze, Trabzon Gugullisi, İspenç, Gundi ve Denizli ırklarımızla uluslararası fuarlara katılıyoruz. Doğu Avrupa ülkeleri arasında oldukça popüler ve takip edilen bir ülke konumuna geldik. Türkiye olarak 6-7 ay önce süs hayvanlarında Avrupa Birliğine girdik. Kendimize yer edindik. Milli ırklar süs tavukları dünyada kendini göstermeye başladı.Türk bayrağımızı dalgalandırmak, ırklarımızı geliştirmek için çabalıyoruz." diye konuştu.

Özellikle Osmanlı Sarayı'nda yetiştirilen saray tavuğunun diğer bütün süs tavuklarının taşıdığı özellikleri barındırması dolayısıyla dünyanın en değerli tavuklarından olduğunu aktaran Er, süs tavuğu yetiştiriciğilinin emeklilerin, gençlerin ve çocukların bahçelerinde meşgul olurken eğlenebileceği önemli bir hobi olduğunu kaydetti.

"Tavuklarımız ailemizden biri gibi"

Er, süs tavuklarını çocukları gibi gördüklerini belirterek, "Tavuklarımız ailemizden biri gibi. Hepsinin özel bakımı, yemleri, ilaçları var. İlgi, alaka ve uğraş istiyor. Gözünün içine bakacaksınız. Derdini anlayacaksınız. Bunları yaptığınız zaman o da güzelliğiyle size karşılık veriyor. Normalde bir tavuk 50 liraya satılırken süs tavukları onlarca katına satılabiliyor. Ekonomiye de bu tavukların önemli bir katkısı var." ifadelerini kullandı.

Federasyon Başkan Yardımcısı ve milli tavuk ırklarından İspenç Kulüp Başkanı Murat Öztürk ise süs tavuklarının hayatlarında önemli bir yer kapladığını söyledi.

En önemli amaçlarının milli ırklara sahip çıkmak olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Milli tavuk ırklarımızı bahçelerden salonlara taşıdık. Süs tavukçuluğunda otorite olan Avrupa ülkeleri Türk tavuklarıyla ilgilenmeye başladı. Dünyada bin 400'ün üzerinde tavuk ırkı var. Biz şu ana kadar 6 tavuk ırkına sahibiz. Yeni ırklarımızı tescillendirmek için çalışma yapıyoruz. Özellikle federasyon bünyesinde gençler grubu kurduk. Gençlere süs tavuğu yetiştiriciliği sevdasını aşılamaya çalışıyoruz."

Öztürk, Türkiye'nin süs tavuğu yetiştiriciliği ihracatıyla, önemli gelirler elde edebileceğini sözlerine ekledi.