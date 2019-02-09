Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "AK Parti iktidarları döneminde yurt dışı uçuş noktası sayımızı 60'tan 316'ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviyeyle yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız." dedi.

anasayfa > Türkiye 09.02.2019

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız
Fotoğraf: AA/Mustafa Çiftçi

ANTALYA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AK Parti iktidarları döneminde yurt dışı uçuş noktası sayımızı 60'tan 316'ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviyeyle yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız." dedi.

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