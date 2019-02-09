Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "AK Parti iktidarları döneminde yurt dışı uçuş noktası sayımızı 60'tan 316'ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviyeyle yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AK Parti iktidarları döneminde yurt dışı uçuş noktası sayımızı 60'tan 316'ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviyeyle yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız." dedi.