Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin cenaze töreninde "Aslında şu anda musallada bize nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım." dedi.

İSTANBUL

Kartal'daki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların tedavilerinin sürdüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ziyaretinin ardından 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne geldi.

Erdoğan, cenaze töreni öncesinde Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Gökay Alemdar (22), Mustafa Alemdar (48), Saime Alemdar (89), Ecrin Naz Alemdar (11), Erdoğan Alemdar (52), Eslem Alemdar (19), Safiye Alemdar (70), Safiye Alemdar (45), Ayşe Alemdar'ın (46) yakınlarına taziyelerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, belediye başkanları ile enkazdan çıkan aile üyelerinden Halil İbrahim Alemdar da katıldı.

"Buradan çıkarılması gereken birçok ders var"

Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, şehadete ulaşan meyyit ve meyyitelere Allah'tan rahmet diledi.

Buradan çıkarılması gereken birçok ders olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şu an musallada bize bir va'z u nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Temenni ediyorum ki biz buradan va'z u nasihati alıp, geleceğimizi de buna göre inşallah tayin ederiz, belirleriz. Diyanet İşleri Başkanımız sizlerden zaten helallikleri aldı. Hakkımızı helal ettik. Rabb'im inşallah sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri buluştursun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Sırat-ı müstakimden bizleri ayırmasın. Allah cümlemizden razı olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından bir tabuta omuz verdi. Alemdar ailesinin fertlerinin cenazeleri, defnedilmek üzere Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığına götürüldü.

Muhabir: Çiğdem Alyanak,Andaç Hongur,Hüseyin Kulaoğlu