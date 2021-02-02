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Milli Savunma Bakanı Akar Almanya'da mevkidaşı Karrenbauer ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile görüştü.

Sarp Özer   | 02.02.2021
Milli Savunma Bakanı Akar Almanya'da mevkidaşı Karrenbauer ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Berlin'deki Savunma Bakanlığında askeri tören düzenlendi.

Bakanlığa gelişinde Almanya Savunma Bakanı  Annegret Kramp Karrenbauer tarafından karşılanan Akar, Asker Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

Anıt'taki törenin ardından Bakan Akar, tören kıtasını selamlayarak Savunma Bakanlığı binasına geçti.

Burada iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Akar ve Karrenbauer baş başa görüştü.

Daha sonra Akar ve Karrenbauer, çekilen hatıra fotoğrafının ardından açıklamada bulundu.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akar, "Sayın Bakan ile çok samimi, yapıcı görüşmemiz oldu. Hem iki ülke hem de NATO ve AB çerçevesinde güvenlik ve savunma konuları başta olmak üzere birçok konuyu konuşma fırsatı bulduk." diye konuştu.

Karrenbauer de yoğun geçen önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "NATO çerçevesinde son derece önemli görüşmelerdi. Elbette eleştirel bir şekilde ele aldığımız hususlar da oldu ama tabii ki iyi ortaklar arasında her zaman söz konusu olan bir şekilde bu konuları ele aldık. Özellikle mevkidaşımla burada, şahsen Berlin'de görüşebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğumun bir kez daha altını çizmek isterim." ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrasında Karrenbauer, Bakan Akar'ı makam aracına kadar uğurladı. Bu sırada iki Bakan arasında samimi diyaloglar gerçekleşti.

Akar ve Karrenbauer, Türkiye ve Almanya arasındaki samimi dialoğun sürdürülmesine yönelik kararlılıklarını ifade etti.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya Savunma Bakanlığını ziyareti öncesi Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini de ziyaret ederek, Büyükelçi Ali Kemal Aydın'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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