Milli Savunma Bakanı Akar AA Editör Masası'na konuk olacak
Milli Savunma Bakanı Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Akar, 8 Mart Cuma günü saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında, yeni askerlik sistemi başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.