'Türkiye sınırlarıyla yetinmeyen hedefleriniz olsun'
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan, gençlere seslenerek, "Kiminiz sporda, sanatta, kiminiz kültürde, kiminiz teknolojide ama her zaman kendinize koyduğunuz hedefler Türkiye sınırlarıyla yetinmeyen hedefler olsun." dedi.
Bursa/Yalova
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gençlere sporda, kültür ve sanatta, teknolojide kendilerine Türkiye sınırlarıyla yetinmeyen, dünya çapında hedefler belirlemeleri çağrısında bulundu.
TÜGVA Bursa ilçe temsilciliklerinin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, vakfın gençleri bir amaç uğrunda kenetlemek, Türkiye'nin 21'inci yüzyılda bölgesinde ve dünyada çok güçlü bir ülke olabilmesi için çalışmalar yaptığını söyledi.
Türkiye'nin gönül coğrafyasının çok geniş olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'nin dört köşesini kendi vatanımız olarak tanıyacağız, tarihimizi bileceğiz. Bu toprakları bize vatan yapanın ne olduğunu anlayacağız. Biz Anadolu'yu kılıçla fethetmedik. Kılıç olmazsa olmaz tamam ama kılıçtan önce Anadolu'ya kimler girdi? Alperenler girdi, gönül erleri girdi, yaşayışlarıyla çevrelerine örnek oldular. Önce bu topraklarda yaşayan insanların gönüllerine girdiler. Ondan sonra fetih geldi, ondan sonra Alparslan geldi, Fatih geldi, Yıldırım geldi." dedi.
Erdoğan gençlerden, Türkiye'nin düşmanlarıyla yan yana duranlara karşı uyanık olmalarını istedi.
Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere değinen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Sınır ötesinde bir terör hattı oluşturmaya çalışan sözde müttefikler var ya, kalkıyor bir tanesi diyor ki 'Onlar bize mi saldıracak?' Düşünebiliyor musunuz sınır ötesindeki teröristlere dahi adam, bıraksan kapıları açacak 15 Temmuz'daki gibi. 15 Temmuz'da bir yerlere saklanan korkakların yanında duranlara karşı ne olursunuz anlatın arkadaşlar. Bu ülkenin geleceğini çalışmayan, korkak insanlara mı bırakacağız, çalışan, gecesini gündüzüne katıp bu ülkeyi, bu ülkenin menfaatini kollayanlara, cesur duruşla 15 Temmuz'da tankların karşısında duran, millete liderlik edenlere mi bırakacağız? Bu gelecek, sizin inşa edeceğiniz gelecek. Cesur ve dirayetli, bölgesinde söz sahibi, 'Aman Amerika'sı ne der, aman Avrupa'sı ne der, aman filancasıyla didişmeyelim' değil, bizim ülkemizin menfaati neyi gerektiriyor, bizim tarihimiz, bizim geçmişimiz, bize ne yakışır; bunu düşünen gelecek lazım."
Yerel seçimlerin yaklaştığını hatırlatan Erdoğan, kimilerinin siyaseti bir kutuplaşma aracı olarak gördüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki kadroların ise gençleri her zaman baş tacı ettiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gençliğe hizmet eden bir anlayışla siyaset yaptığını söyleyen Bilal Erdoğan, "Kiminiz sporda, sanatta, kiminiz kültürde, kiminiz teknolojide ama her zaman kendinize koyduğunuz hedefler Türkiye sınırlarıyla yetinmeyen hedefler olsun. Dünya çapında kendinize hedefler koyun. Koca bir İslam ümmeti bu topraklara bakıyor." ifadelerini kullandı.
Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile çok sayıda TÜGVA üyesi genç katıldı.
Yalova'da "Yeni Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu gençlik buluşması
AK Parti Yalova Gençlik Kollarınca düzenlenen "Yeni Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu gençlik buluşması, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekilli Ahmet Büyükgümüş moderatörlüğünde Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.
Etkinlikte konuşan Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından geçen yıl kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Zirvesi'ni hatırlattı.
Platformun, bu zirve öncesinde geniş çaplı bir gençlik araştırması yaptığını belirten Erdoğan, "Gençlik araştırmasının sonuçları, Türkiye Gençlik Zirvesi'nde kamuoyuyla paylaşıldı. Önümüzdeki dönemde de bu araştırma sonuçlarıyla ilgili çalışma grupları oluşturulup 4-5 başlıkta bu sonuçlar değerlendirilecek." diye konuştu.
Söz konusu çalışmanın çıktılarından birinin, gençlerin sivil toplum faaliyetlerine katılım düzeyinin belirlenmesi olduğunu dile getiren Erdoğan, buna göre, gençliğin sadece yaklaşık yüzde 5'inin sivil toplum çalışmalarına katıldığını ve herhangi bir sivil STK ile üyelik ilişkisi kurduğunu ifade etti.
Gençler arasında STK'lerle ilgili bilinirliğin de araştırıldığını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kızılay'ın, Yeşilay'ın bilinirliğinin olduğunu gördük. TÜGVA'nın biraz bilinirliğinin olduğunu gördük. Onun dışında gençlerin, ilgi alanlarına yönelik STK'lerde çalışmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla gençlerin sivil toplum alanında çalışmalarındaki eksiklik, gençlerin ilgilerini karşılayacak faaliyet eksikliği. Mesela Türkiye'de, muhafazakar cenah dediğimiz kesimdeki çalışmalara bakıyoruz; gençlere burs veriliyor, yurt çalışması yapılıyor. Onun dışında daha çok din eğitimine yönelik çalışmalar yapılıyor ama gençlerin ilgi alanlarından başlayarak onlarla temas kurmalısınız ki ondan sonra gençlere başka değer aktarımları da yapabilesiniz."
Erdoğan, gençlerin okullardaki kulüplere, belediyelerin, bakanlığın gençlik merkezlerine kanalize edilmesi gerektiğini anlatarak, bu bakımdan TÜGVA'nın varlığının değerli olduğunu sözlerine ekledi.
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Vakfın 4 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyleyen Eminoğlu, şunları kaydetti:
"Bizim burada 'yeni nesil gençlik vakfı' tanımında kastımız, gayemiz şu: Zaten hitap ettiğimiz kitle TÜGVA'da 10 yaşından itibaren başlayıp 30-35 yaşlarına kadar olan bir kitle. Önemli bir kısmı da ortaokul ve lise çalışmaları, yine keza üniversite okuyan kardeşlerimizin içinde bulunmuş olduğu çalışmalar oluyor. Burada biz en başta şunu önceledik: Genel manada Türkiye genelinde TÜGVA mensubu olan, bugün sayılarla vermek gerekirse 40-50 bin gönüllü, direkt bizimle görev alan arkadaşlarımız var. Yine toplamda haberdar olmak isteyen 200 bine yakın bir öğrenci kitlesinden bahsediyoruz. Tabii buradaki en önemli unsurlardan biri, bu kardeşlerimiz kendi yazdıkları projeleri faaliyete geçirebilme imkanlarına sahip oluyorlar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.