Euro
8.90
Dolar
7.50
BIST 100
1,107.29
Altın
1,957.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Milli hedefleme ve işaretleme sistemi ASELPOD'un kabul test uçuşları devam ediyor

Yapılan açıklamada, ASELPOD'un seri üretim kabul test uçuşlarının devam ettiği bildirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 14.09.2020
Milli hedefleme ve işaretleme sistemi ASELPOD'un kabul test uçuşları devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli hedefleme ve işaretleme sistemi ASELPOD'un seri üretim kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, test uçuşlarının 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından icra edilmeye devam ettiği belirtildi.

ASELPOD Hedefleme Sistemi, yüksek çözünürlüklü termal ve gündüz kameralarıyla gece ve gündüz koşullarında pilota görüş imkanı sağlarken, yer ve hava hedeflerini oldukça uzak mesafelerden tespit ve teşhis ediyor.

Sistem, ileri düzey görüntü işleme algoritmalarıyla hedef takibi ve hedefleme fonksiyonlarını başarıyla yerine getiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'li ilaç firması Pfizer: Kovid-19 aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebiliriz
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 198 bin 562'ye çıktı
Endonezya’nın başkentinde Kovid-19 kısıtlamaları yeniden uygulanmaya başladı
Konya'da Kovid-19 tedavisi gören iki okul müdürü hayatını kaybetti
Kovid-19'dan hayatını kaybeden hastanın son mesajı: Allah bu belayı kimsenin başına vermesin

Benzer haberler

MSB: Göçmenler TCG Bozcaada personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı

MSB: Göçmenler TCG Bozcaada personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı

Milli hedefleme ve işaretleme sistemi ASELPOD'un kabul test uçuşları devam ediyor

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki saldırıda şehit olan Türk Kızılay personelinin kanı yerde kalmayacak

KKTC'de nefes kesen tatbikat

KKTC'de nefes kesen tatbikat
MSB'den forma gelirlerinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıklayan Alanyaspor'a teşekkür

MSB'den forma gelirlerinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıklayan Alanyaspor'a teşekkür
MSB: Son 10 günde 118 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

MSB: Son 10 günde 118 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi