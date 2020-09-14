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AFAD: Polatlı'da dağıtılan çadırlar geri alınmayacak

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bölgedeki vatandaşlarımıza, bugüne kadar 185 çadır, 50 yatak ve 735 battaniye teslim edilmiştir. Dağıtılan çadırların açıklamamızın ekinde sunulan tutanakta görüleceği üzere geri alınması söz konusu değildir." denildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 14.09.2020
AFAD: Polatlı'da dağıtılan çadırlar geri alınmayacak

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerine dağıtılan çadırların geri alınacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'in Polatlı'daki mevsimlik tarım işçileriyle ilgili basına demeç vermesi üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ilçede dağıtılan çadırların geri alınacağına dair çıkan haberlerin doğru olmadığı ve bölgedeki mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarının AFAD koordinasyonunda karşılandığı vurgulandı.

Hasar tespit çalışmalarının yapıldığı belirtilen açıklamada, Polatlı'daki 15 yerleşim yerinde zarar görenlerin ihtiyaçlarının tespit edildiği ve giderildiği ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kuvvetli rüzgarın çadır ve eşyalarına zarar verdiği mevsimlik tarım işçileri için barınma ve beslenme hizmetleri sağlanmaktadır. Bölgedeki vatandaşlarımıza, bugüne kadar 185 çadır, 50 yatak ve 735 battaniye teslim edilmiştir. Dağıtılan çadırların açıklamamızın ekinde sunulan tutanakta görüleceği üzere geri alınması söz konusu değildir. AFAD, vatandaşlarımızın ihtiyaçları ortadan kalkıncaya kadar çalışmaya devam edecektir."

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