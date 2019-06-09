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Meteorolojiden sağanak uyarısı

İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesindeki bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Aysu Biçer   | 09.06.2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın doğusu, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğudan kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Karadeniz'de 3 il için sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Kastamonu, Sinop ve Çorum'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı beklendiği belirtildi. 

Açıklamada, yetkililer ile vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

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