Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.83
BIST 100
93,809.09
Altın
1,340.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Antalya'da 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirildi

Alanya'da kendisine iki kez sahte altın satılan turistin şikayeti üzerine düzenlenen operasyonda iki kuyumcu dükkanında 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirildi. Gerçek altın bulunmayan dükkanların sahibi gözaltına alındı.

Mustafa Kurt   | 09.06.2019
Antalya'da 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirildi

Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kuyumcu dükkanına düzenlenen operasyonda 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirildi.

Danimarkalı turist V.L.P.J, ilçede geçen yıl tatil yaptığı sırada bir kuyumcudan satın aldığı 6 bin 450 lira değerindeki 2 alyansın ülkesine döndüğünde sahte olduğunu öğrendi.

Turist, yeniden tatil için geldiği Alanya'da söz konusu kuyumcu dükkanına giderek aldığı alyansların sahte olduğunu söyledi.

Geri verdiği sahte alyansların yerine yüzük ve kolye ucu alan V.L.P.J, 5 bin 500 lira daha ödeme yaptı. Aldığı ziynet eşyasının da sahte olduğunu anlayan turist, polise şikayette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemenin ardından şikayet edilen kuyumcunun iki iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda iş yerlerinde gerçek altın bulunmazken 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirildi.

Dükkanların sahibi M.T. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiliz sağlık sistemi ABD’li şirketlere mi satılacak?
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor

Benzer haberler

THY'den Filistin'e 'yeni turist kafileleri' için iş birliği mesajı

THY'den Filistin'e 'yeni turist kafileleri' için iş birliği mesajı

Türkiye Macaristan'dan yarım milyon turist hedefliyor

Türkiye tatili ile ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokya'da

Bodrum'un tarihi mekanlarına yabancı turist akını

Bodrum'un tarihi mekanlarına yabancı turist akını
Türkiye yılın ilk 4 ayında 8 milyon turist ağırladı

Türkiye yılın ilk 4 ayında 8 milyon turist ağırladı
Türkiye'nin konuğu Özbekistan

Türkiye'nin konuğu Özbekistan