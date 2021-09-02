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Doğu ve İç Anadolu'daki bazı illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Muhammet Mutaf   | 02.09.2021
Doğu ve İç Anadolu'daki bazı illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın hissedilir derecede 4 ila 8 derecede azalarak mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 35, Ağrı ve Erzincan'da 31, Kars'ta 30, Erzurum'da 29 ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

Öte yandan Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Kars ve Erzurum'un güney kesimlerinde kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İç Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Halen mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) bugünden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altına inmesi öngörülüyor.

Konya'nın kuzeybatı kesimleri dışındaki bölge genelinde havanın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

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