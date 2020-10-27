Euro
9.61
Dolar
8.12
BIST 100
1,144.45
Altın
1,905.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte kaçak muayenehanelere operasyon düzenlendi
logo
Türkiye

Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Sezgin Pancar   | 27.10.2020
Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 4 kişinin Tarsus ilçesine geldiği belirlendi.

Ekiplerin operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da salgına yönelik son tedbirler protestolara neden oldu
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 Kovid-19 vakası kaydedildi
DSÖ: Avrupa'nın Kovid-19 salgınının 'yeni merkez üssü' olduğundan şüphe yok
İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 890 Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu

Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son 15 günde sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 80'e ulaştı

Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 günde 78 kişi öldü

Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 günde 78 kişi öldü

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da Fransa'yı protesto eden halka ateş açtı

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da Fransa'yı protesto eden halka ateş açtı

Mersin'de kadınlar tandır evleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Mersin'de kadınlar tandır evleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor