Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Mersin'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Mersin
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 4 kişinin Tarsus ilçesine geldiği belirlendi.
Ekiplerin operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.