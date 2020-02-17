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Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

Sinan Balcıkoca,Uğur Ulu   | 17.02.2020
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı Fotoğraf: Sinan Balcıkoca / AA

Bursa

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın (50), İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaştı. 

Harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Özel Harekat Şubesinin de destekleriyle operasyon düzenledi.

İlçede bir inşaatta gözaltına alınan Y.A.A, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Y.A.A'nın, DEAŞ'ın daha önce yayınlanan videolarında esirlerin tabancayla infaz edilmesi görüntülerinde yer aldığı öğrenildi.

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