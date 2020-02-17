Euro
6.55
Dolar
6.05
BIST 100
120,791.90
Altın
1,580.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

HDP önünde eylem yapan bir aile için daha mutlu son

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki "evlat nöbeti"ni sürdüren babalardan Melik Aslan, 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Volkan Aslan'a polisin ikna çabalarıyla kavuştu, Evlat nöbeti sonrası aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 8 oldu.

Muhammed Boztepe   | 17.02.2020
HDP önünde eylem yapan bir aile için daha mutlu son

Ankara

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışması sonucu evladıyla bir araya geldi. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Diyarbakır HDP İl Binası önünde 168 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi.

Erzurum İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Melik Aslan'ın oğlu Volkan Aslan olduğu belirlendi. 

Volkan Aslan'ın 6 yıl önce teröristlerce dağa kaçırıldığı öğrenildi.

Aslan ile Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 8'e ulaştı. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?

Benzer haberler

HDP önünde eylem yapan bir aile için daha mutlu son

HDP önünde eylem yapan bir aile için daha mutlu son

Kızına kavuşmanın sevincini oturma eylemi yapan annelerle paylaştı

Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi terör olayının zanlısı çıktı

Bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerini umutlandırdı

Bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerini umutlandırdı
'Bazı annelerin evladı geldi, bizim de gelecek inşallah'

'Bazı annelerin evladı geldi, bizim de gelecek inşallah'
AK Parti'li Özkan: HDP'nin, ağzındaki baklayı çıkarmasına tanık olduk

AK Parti'li Özkan: HDP'nin, ağzındaki baklayı çıkarmasına tanık olduk