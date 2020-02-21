Başkentte YPG/PKK'lı 14 şüpheli yakalandı
YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Ankara
Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.