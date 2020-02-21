Euro
6.59
Dolar
6.11
BIST 100
114,769.90
Altın
1,633.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde belediye başkanlarıyla kentsel dönüşüm istişare toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Başkentte YPG/PKK'lı 14 şüpheli yakalandı

YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Aykut Karadağ   | 21.02.2020
Başkentte YPG/PKK'lı 14 şüpheli yakalandı

Ankara

Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya

Benzer haberler

Başkentte YPG/PKK'lı 14 şüpheli yakalandı

Başkentte YPG/PKK'lı 14 şüpheli yakalandı

ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silahların kaydını tutmadığı ortaya çıktı

Koalisyondan Esed unsurları ile ABD güçleri arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama

Pentagon'dan YPG/PKK kontrolünde 10 bin kişilik birlik için 'bütçe' talebi

Pentagon'dan YPG/PKK kontrolünde 10 bin kişilik birlik için 'bütçe' talebi

Afrin’de bombalı terör eylemi sivilleri hedef aldı: 8 ölü, 7 yaralı

Afrin’de bombalı terör eylemi sivilleri hedef aldı: 8 ölü, 7 yaralı
ABD Haseke'de birer üs ve askeri nokta daha kuruyor

ABD Haseke'de birer üs ve askeri nokta daha kuruyor