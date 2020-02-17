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FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık şüphelilerini özel ekip yakaladı

Bursa ve İstanbul'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları kişilerden 2,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından özel ekip kurularak Şanlıurfa'da yakalandı.

Sergen Sezgin   | 17.02.2020
FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık şüphelilerini özel ekip yakaladı

Bursa

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yaşayan L.G.K'yi (55) arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan zanlılar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisinin tespit edildiğini, adına sahte kimlikle çeşitli bankalardan 18 kredi kartı çıkartılıp altın alındığını, evindeki ziynet eşyası ve paraları inceleyeceklerini söyledi.

L.G.K, zanlıların yönlendirmesiyle 1 milyon 400 bin lira değerinde külçe ve cumhuriyet altını ile bir miktar avro ve dolar bulunan poşeti Esentepe Mahallesi'nde bir yere getirdi.

Aynı anda L.G.K'nin eşini de benzer bahanelerle meşgul ederek birbirleriyle iletişime geçmelerini engelleyen dolandırıcılar, altın ve paraları alarak kaçtı.

Bursa ve Şanlıurfa polisinden ortak operasyon

Dolandırıldığı fark eden L.G.K'nin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Kurulan özel ekip, 100'ü aşkın güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek, poşeti alan şüphelinin T.G. (20) olduğunu ve Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine Şanlıurfa polisiyle düzenlenen ortak operasyonla, T.G. ve birlikte hareket ettiği M.Ç. (31) ile İ.H.G. (24) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında, L.G.K'ye ait altınların bir kısmı ile 43 bin lira ele geçirildi.

Başkalarına da tuzak kurmuşlar

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu zanlıların, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi ve İstanbul'da da bazı kişileri dolandırdığı anlaşıldı.

Bu kişilerin, Yıldırım'da N.Ü'yü aynı yöntemde 900 bin lira dolandırdığı, İstanbul'da da 30 bin dolar ve 50 bin liralık iki ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı ortaya çıktı.

Bursa'ya getirilen T.G, M.Ç. ve İ.H.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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