Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli konuşuyor
logo
Türkiye

Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir yolcu otobüsü seyir halindeyken yanmaya başladı ve kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Güngör,Selahattin Özbozkurt   | 20.04.2019
Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir yolcu otobüsü seyir halindeyken yanmaya başladı ve kullanılamaz hale geldi.

Cemalettin Gürsoy idaresindeki 01 EBU 74 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Pozantı-Tarsus istikametine seyir halindeyken, Gülek Tüneli çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Dumanların yükseldiğini gören şoför Gürsoy, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otobüsü söndürürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Papa'ya Fransa daveti

'Biberli baklava' fuarın ilgi odağı oldu

Notre Dame için uluslararası mimari yarışması düzenlenecek

Notre Dame için uluslararası mimari yarışması düzenlenecek
Notre Dame Katedrali dijital kopyasıyla yeniden hayat bulabilir

Notre Dame Katedrali dijital kopyasıyla yeniden hayat bulabilir
'Notre Dame'ın yeniden inşasının 5 yılda tamamlanmasını istiyorum'

'Notre Dame'ın yeniden inşasının 5 yılda tamamlanmasını istiyorum'