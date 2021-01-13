Euro
9.02
Dolar
7.41
BIST 100
1,559.28
Altın
1,857.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde konuşuyor Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Taşgeçit mahallesinde başlayan yangın evlere sıçradı.
logo
Türkiye

Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu

Mersin kent merkezinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Serkan Avci   | 13.01.2021
Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Mersin

Mersin kent merkezinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Akdeniz ilçesinde dolu nedeniyle bazı alanlar beyaza büründü. Yağış nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Su birikintisinde kalan otomobil kurtarıldı

Bir caddedeki su birikintisi nedeniyle mahsur kalan otomobil, kamyonla itilerek kurtarıldı. 

Belediye ve polis ekiplerince trafikte aksaklık yaşanmaması için önlemler alındı.

Kent merkezindeki yağış etkisini kaybetmeye başladı.

Tarım alanlarında hasar tespit çalışması yapılacak

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine, sağanak ve dolunun kentteki bazı bölgelerde etkili olduğunu anımsattı. 

Yağış nedeniyle ekiplerin saha çalışmasına başlayacağını bildiren Abalı, "Tarsus ilçemizdeki bazı tarım alanlarında dolu yağışı etkili oldu. Tarım alanlarında zarar gören bölgelere göre hasar tespit çalışmasına başlayacağız. Yarın hava şartları uygun olduğunda durumu değerlendirip, harekete geçeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 66 milyonu geçti
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 168 bini aştı
İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı
İngiltere'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1564 kişi hayatını kaybetti
İlk Kovid-19 aşısı, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılacak

Benzer haberler

Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu

Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir'de sele kapılan motosikletin sürücüsü o anları anlattı

Sağanak kuraklık tehlikesi yaşayan Edirne'de barajları doldurdu

Sağanak kuraklık tehlikesi yaşayan Edirne'de barajları doldurdu
Meteorolojiden İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için kar ve sağanak uyarısı

Meteorolojiden İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için kar ve sağanak uyarısı
İzmir'de selin neden olduğu hasar gün yüzüne çıktı

İzmir'de selin neden olduğu hasar gün yüzüne çıktı