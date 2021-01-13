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Türkiye, Koronavirüs

Van'da 11 bin 700 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı uygulanacak

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, kentte 11 bin 700 sağlık çalışanına uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geldiğini bildirdi.

Mesut Varol   | 13.01.2021
Van'da 11 bin 700 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı uygulanacak

Van


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

Kovid-19 aşısının kente geldiğini ve güvenli odalarda muhafaza edildiğini aktaran Bilmez, aşılama için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

İlk etapta sağlık çalışanlarının aşılanacağını anlatan Bilmez, "İlimizde kamuda, üniversitede ve özel sektörde çalışan 11 bin 700 sağlık çalışanı mevcut. Onların aşılanması için hastanelerde personel sayısına göre 90 aşı odası hazırlandı. Aşı çalışması sabah saat 8:30'da başlayacak saat 24:00'e kadar devam edecek." dedi.

"Salgınla mücadelede en iyi illerden biriyiz"

Bilmez, aşı çalışmaları için 180 hemşire ve 35 hekimin görevlendirildiği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Aşı yapılabileceği yönünde Sağlık Bakanlığından talimat gelir gelmez aşı çalışmalarına başlayacağız. Hem merkezde hem de ilçelerde bütün hazırlıklar tamamlandı. Salgınla mücadelede en iyi illerden biriyiz. Sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Aşılama çalışmaları sonrasında da en iyi illerden biri olacağız. Alınan tedbirlere devam etmemiz lazım. Maske, mesafe ve hijyen konusunda aynı hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Hastanelerdeki doluluk oranı oldukça düştü. Vatandaşlarımız da bu süreçte oldukça duyarlı davrandı. Öğretmen ve imam arkadaşlarımız da bu süreçte gönüllü yer aldı."

Vali Bilmez'e, Sağlık İl Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ve hastane başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik eşlik etti.


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